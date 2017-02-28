Англия

Наставника Арсенала Арсена Венгера не соблазнило крайне щедрое предложение из Китая.

Ранее британские СМИ сообщали, что Венгер отказался возглавить неназванный китайский клуб.

Теперь The Telegraph информирует о том, что если бы Венгер принял предложение китайского клуба, то он стал бы самым высокооплачиваемым менеджером в мире.

По информации издания, китайцы предлагали французскому специалисту контракт, по условиям которого он получал бы 30 миллионов фунтов ежегодно.

Эта сумма в два раза превышает оклад наставника Ман Сити Пепа Гвардиолы, который сейчас является самым высокооплачиваемым тренером мира.

Отметим, что контракт Венгера с Арсеналом истекает в конце сезона.