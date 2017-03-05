Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович уверяет, что не специально ударил локтем защитника Борнмута Тайрона Мингса.

Вчера МЮ сыграл 1:1 с Борнмутом. В одном из эпизодов защитник Вишен Тайрон Мингс ударил ногой по голове Златана Ибрагимовича, когда тот был на газоне. Позже уже швед во время верховой дуэли ударил Мингса локтем.

"В той ситуации с локтем я прыгал, чтобы защитить себя. Я подпрыгнул очень высоко и он влетел в меня. Я выпрыгивал прямо. Мингс сам влетел в мой локоть, к сожалению. Такие ситуации случаются в футболе", — заявил Ибрагимович.

"Я не делал ничего предумышленно ранее и не сделал этого сейчас. Надеюсь, Тайрон не получил травму. Послушайте, то, что происходит на поле, остается на поле. Я не тот игрок, который приходит на пресс-конференцию, чтобы обсуждать, что он делал умышленно или неумышленно. Игра была тяжелой и я не собираюсь никого винить".

В следующем туре АПЛ МЮ сыграет Миддлсбро 19 марта, а до этого проведет 2 поединка против Ростова в Лиге Европы и встречу с Челси в Кубке Англии.