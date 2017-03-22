Англия

Нападающий Челси Диего Коста признался, что прошлым он хотел вернуться в мадридский Атлетико.

Косту связывали с возвращением в Атлетико, но в итоге клубам не удалось договориться о трансфере.

"Мои отношения с Конте начались не лучшим образом, ведь когда он приехал, я сказал, что хочу перейти в Атлетико".

"Когда Атлетико нужно было подождать меня, они не сделали этого делать, хотя до закрытия трансферного окна был еще месяц. Я сделал все возможное, чтобы вернуться, но больше я так стараться не буду. Когда Атлетико не захотел меня, то мне пришлось идти к Конте с поджатым хвостом".

Долгосрочное будущее Косты в Челси все еще остается неопределенным.

"В жизни всякое случается, и я ни для кого не закрываю дверь. Но сейчас мне хорошо в Челси. Фанаты Челси очень любят меня, даже сильнее, чем фанаты Атлетико, представьте себе! У меня контракт еще на два года и я намерен его отработать".

"Но невозможно предсказать будущее. Я ничего не исключаю. Если Челси примет чье-то предложение, а мне скажут уйти, то я могу перейти в Китай или куда-либо еще".