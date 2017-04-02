Англия

Football.ua представляет превью центрального матча 30-го тура Премьер-лиги, в котором и Арсенал, и Ман Сити попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками.

Арсенал – Манчестер Сити

Воскресенье, 18:00, Лондон, Эмирейтс Стэдиум. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Арсенал: Оспина – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Джака, Рэмси – Уолкотт, Озил, Уэлбек – Санчес.

Манчестер Сити: Кабальеро – Фернандиньо, Стоунз, Отаменди, Коларов – Туре – Стерлинг, Силва, де Брайне, Сане – Агуэро.

Не сыграют: Касорла, Дебюши, Чех, Лукас – Гюндоган, Жезус.

Под вопросом: Гиббз – де Брайне, Стерлинг, Сабалета, Санья.

Бомбардиры: Санчес (18) – Агуэро (13)

Судья: Андре Марринер (21 матч, 78 желтых и 1 красная карточка – в среднем 3,76 карточки за игру).

Шесть поражений в девяти последних матчах поставили Арсенал в совсем незавидное положение. Команду не критикует только ленивый. Еще не забыто очередное фиаско в Лиге чемпионов — мало того, что вылет от Баварии воспринимается как должное, так еще важно и то, с каким счетом он был оформлен (2:10). Не все хорошо и в чемпионате – Канониры уже не занимают даже место в четверке, которое годами становилось объектом насмешек со стороны злопыхателей.

Нынешняя форма Канониров не дает особых надежд на финиш в топ-4. В СМИ то и дело проскакивают публикации о различных конфликтах внутри команды, причем чаще всего упоминают имена лидеров – Месута Озила и Алексиса Санчеса. Естественно, пресса любит всячески искажать информацию (а временами даже и выдумывать), но как известно, дыма без огня не бывает.

Болельщиков Арсенала, которые требуют отставки Арсена Венгера, все больше и больше, но вряд ли это принесет какие-то плоды. Да, ранее французский наставник заявлял, что при принятии решения о своем будущем он будет учитывать мнение фанатов, но судя по дальнейшей риторике, Венгер сделал это исключительно в надежде на то, что все ринутся поддерживать команду, чтобы он остался. В последнее время Арсен отказывается говорить, каким будет его будущее, обещая объявить это "очень скоро". Но верите ли вы, что человек, который любит футбол, на старости лет покинет клуб, где проработал 21 год? Перед матчем с Ман Сити Венгер заявил, что "отставка – это для молодых, а для стариков она смерти подобна". Вряд ли найдется какой-то клуб, готовый пригласить давно утратившего былой блеск менеджера – если только не считать китайцев, так что можно уже готовиться к тому, что и в следующем сезоне Арсен будет стоять у руля Арсенала.

У Манчестер Сити все тоже далеко не прекрасно. Да, Голубая Луна занимает заветное место в топ-4, но разве на борьбу за Лигу чемпионов рассчитывали владельцы Горожан, приглашая Хосепа Гвардиолу и делая его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в современном футболе? Команду пополнил ряд именитых игроков, которые обошлись в солидные деньги: Клаудио Браво (18 млн евро), Джон Стоунз (55,6), Илкай Гюндоган (27), Лерой Сане (50), Нолито (18), Габриэль Жезус (32 млн). А что же на выходе? Вместо борьбы за победу в АПЛ – сражение в топ-4, вместо борьбы за триумф в ЛЧ – вылет уже в 1/8 от преисполненного молодыми талантами Монако.

Теоретически могли Горожане скрасить горечь поражения в матче с Ливерпулем, да не получилось – лишь 1:1. Теперь команде снова предстоит матч, который нужно выигрывать, ведь поражения от Арсенала никто не поймет – и все равно, что статистика говорит о неудобности Канониров для Ман Сити на Эмирейтс.

Хосеп Гвардиола уже отметил, что предпочел бы играть с Арсеналом, который находится в хорошей форме и после череды побед, нежели с нынешним, практически загнанным в угол коллективом.

Радует, что все предпосылки для хорошей игры действительно есть. Даже на поле готовы выйти практически все сильнейшие. У Канониров не сыграют Касорла, Дебюши и Лукас, но они не так уж важны для команды, а травмированного Петра Чеха вполне способен подменить Давид Оспина. Ман Сити точно не сможет задействовать Гюндогана и Жезуса, но это уже давние потери, без которых команда давно научилась обходиться.

Тренеры говорят:

Арсен Венгер, Арсенал: "Манчестер Сити будет играть на победу, но и Арсенал тоже. Нас ожидает многообещающая встреча".

Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити: "Я играл на Эмирейтс с Барселоной и Баварией. Там всегда было тяжело. Так что я знаю, что сейчас ожидает Ман Сити".

Интересные факты:

- Арсенал проиграл лишь 1 из 19 предыдущих домашних матчей Премьер-лиги против Манчестер Сити (В12 Н6).

- Манчестер Сити надеется обыграть Арсенал дважды в сезоне впервые с кампании 1975/1976.

- Команды лидируют в АПЛ по количеству голов, забитых вышедшими на замену игроками. У Арсенала таких 8, у Ман Сити – 7.

- В последних 7 матчах между этими командами было забито 27 голов (в среднем – 3,86 за игру).

- Венгер выиграл лишь 2 из предыдущих 9 поединков против Гвардиолы (В2 Н2 П5), оба – в Лиге чемпионов.

- Лишь второй раз при Арсене Венгере Арсенал в апреле находится за пределами топ-4. В последний раз такое было в апреле 2006.

- Арсенал провел уже 1209 дней ниже Ман Сити в турнирной таблице, начиная с сезона 2011/2012. За 6 предыдущих кампаний (начинай с 2005/2006 и по 2010/2011) количество таких дней равнялось лишь 246.

- Тео Уолкотт забил 4 гола в последних 4 матчах АПЛ против Ман Сити. Но он не забивал в чемпионате с декабря с матча против… Манчестер Сити.

- Только Тьерри Анри имеет лучшие голевые показатели против лондонских команд в АПЛ, чем Серхио Агуэро. Француз забивал в среднем 0,73 гола за матч, аргентинец – 0,7.

- Гвардиола проиграл уже 5 матчей в чемпионате у руля Сити в нынешней кампании – а вот 6 игр чемпионата в одном сезоне Пеп еще не проигрывал.

- Голубая Луна выиграла лишь 4 из последних 15 матчей АПЛ, сыгранных в воскресенье (В4 Н6 П5).

- Если бы голы после 85-й минуты не считались (да, почти классика высказывание), то Арсенал бы имел на 7 очков меньше и занимал лишь 8-е место в чемпионате.

прогноз 2:2

Евгений Музыка, Football.ua