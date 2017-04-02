Англия

Акции против тренера Арсенала Арсена Венгера переросли в настоящие массовые протесты.

Не на каждом митинге можно увидеть столько людей, сколько сегодня пришли под стадион Эмирейтс, чтобы в очередной раз потребовать увольнения многострадального Венгера.

Несмотря на последние интервью Арсена, в которых он ясно дал понять, что не собирается уходить, фанаты Канониров продолжают гнуть свою линию.

Помимо уже привычных плакатов вроде "ФК Арсенал — это не ФК Арсен" или классики "Wenger out!" болельщики Арсенала придумали очередной способ самовыражения – наняли огромный фургон, который обклеили призывами уволить французского специалиста. На одну из сторон противники Венгера нанесли изображения других тренеров, таких как Жозе Моуриньо и Хосеп Гвардиола с кубком Лиги чемпионов в руках, подписав все это как "20 лет в Европе, и мы все еще ждем…"

Чем закончится история войны болельщиков против Венгера мы узнаем в конце сезона, однако уже сейчас можно сказать, что столь масштабных акций в свой адрес не собирал еще ни один тренер.