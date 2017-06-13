Англия

Football.ua подводит итоги сезона 2016/2017 в английской Премьер-лиге.

Сандерленд, 20-е место

Перед началом сезона болельщики Сандерленда могли испытывать сдержанный оптимизм. Прошлую кампанию Черные Коты весьма достойно завершили под руководством Сэма Аллардайса. Да, после этого специалист последовал зову сердца и принял сборную Англии, но ведь на его место прибыл не кто иной, как Дэвид Мойес. Шотландец не блистал на двух последних местах работы, но это можно было списать на сложности адаптации: в МЮ — к жизни без Алекса Фергюсона, а в Реал Сосьедаде – на трудности самого Мойеса в Испании.

Но на практике все сложилось куда печальнее. От игры Сандерленда веяло безнадегой и лишь голы Джермейна Дефо не дали команде оформить вылет куда раньше конца апреля. Несколько непонятным выглядит прощание Дэвида Мойеса и клуба. Думалось, что если уж шотландца не увольняют при таких результатах, так это потому, что надеются, что он перестроит команду и за год вернет ее в элиту, но на практике все оказалось весьма странно…

Кто порадовал: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Травмы более опытных голкиперов заставили тренерский штаб доверить место в воротах молодому Джордану Пикфорду и тот не подкачал! Молодой англичанин был настолько хорош, что получил вызов в сборную Англии, а разговоры о его возможном трансфере в топ-клуб за 30 млн фунтов не выглядят фантастикой.

Кто разочаровал: Дэвид Мойес. Мало того, что при шотландце команда практически не радовала болельщиков ни игрой, ни результатами, так еще и поведение Дэвида внешне выглядит не очень красиво. Экс-тренер Эвертона до последнего не желал передавать штурвал тонущего Сандерленда другому специалисту, а уж когда Черные Коты вылетели – сбежал с корабля.

Что делать летом: Найти поскорее грамотного менеджера, имеющего опыт выхода в Премьер-лигу и собрать команду, способную справиться с этой задачей.

Миддлсбро, 19-е место

Изначально было понятно, что Речникам несладко придется в дебютной за много лет кампании в Премьер-лиге. Миддлсбро провел очень даже солидную, как для претендента на вылет трансферную кампанию, усилившись, среди прочего, такими людьми, как Виктор Вальдес, Альваро Негредо, Виктор Фишер (талант из Аякса) и Мартен де Роон (лидер Аталанты).

Ставку Айтора Каранки на оборону можно понять – это вполне надежный вариант для не самых сильных команд. Увы для фанатов Речников, при этом команда совершенно разучилась атаковать. Довольно долго Боро сохранял надежду на спасение именно благодаря игре в защите, но в какой-то момент клубное руководство решило, что Каранка не способен справиться с задачей. Ставка на то, что новый тренер наладит игру в атаке и спасет от вылета, оказалась провальной – при Стиве Агнью Миддлсбро лишь начал больше пропускать.

Кто порадовал: Среди весьма надежной обороны Боро больше всего комплиментов досталось Бену Гибсону. Защитник в марте получил дебютный вызов в сборную Англии, а летом, скорее всего, покинет клуб.

Кто разочаровал: Виктору Фишеру не удалось подтвердить свой потенциал на Туманном Альбионе. Хавбек, который блистал в Аяксе, провел на поле лишь 439 минут (6 матчей в основе + 7 в запасе), отметившись при этом 3 ассистами. Большего ожидали и от Гастона Рамиреса, который вместо того, чтобы играть, принялся устраивать скандалы с руководством клуба.

Что делать летом: То же, что и Сандерленду – найти тренера и игроков для быстрого возвращения в Премьер-лигу — благо, финансовые возможности позволяют.

Халл Сити, 18-е место

Мало кто перед началом сезона мог поставить на то, что Халл выживет. И внезапная отставка Стива Брюса практически на старте кампании отнюдь не подняла котировки Тигров в борьбе за выживание. Как показала жизнь, назначение Майка Фелана не зря воспринималось со скепсисом – начал он бодро, даже став лучшим менеджером АПЛ в августе, но дальше взял уверенный курс на Чемпионшип.

Надежда в Халле появилась вместе с назначением на тренерский мостик португальца Марку Силвы. При нем Тигры продолжили катастрофически играть на выезде, но начали набирать очки дома и на какое-то время даже покинули зону вылета. Увы, на пути к спасению парням Силвы перешли дорогу Черные Коты из Сандерленда. Уже вылетевший коллектив нанес португальцу первое домашнее поражение в чемпионатах за более, чем 3 года и опустил Халл в зону вылета. Выбраться оттуда деморализованные Тигры так и не смогли.

Кто порадовал: Приглашение Марку Силвы изначально выглядело отличным шагом для Халла и португалец не подкачал, сумев в сжатые сроки построить конкурентоспособную команду. У него оказалось мало времени для того, чтобы все-таки спасти Халл, но достаточно – чтобы сделать себе имя на Туманном Альбионе и самому остаться в элите – в следующей кампании молиться на Марку будут уже фанаты Уотфорда.

Кто разочаровал: Если учитывать соотношение цена/качество, то можно вспомнить Райана Мейсона – разве по его игре было видно, что за этого футболиста отдали 13 млн фунтов?

Что делать летом: Разгрузить зарплатную ведомость и набрать новых исполнителей под тренерские идеи Леонида Слуцкого.

Уотфорд, 17-е место

Футбольные гурманы вряд ли надолго задерживались на просмотре игры Уотфорда. У Шершней не было четкого рисунка игры, они не подкупали командным духом, их матчи часто бывали скучны… Но с точки зрения результат сезон выдался великолепным для Уотфорда.

Пусть вас не вводит в заблуждение 17-е место команды. Дело в том, что чемпионат для Шершней закончился после 32-го тура. Именно тогда они набрали 40 очков и посчитали дело выполненным, благополучно проиграв все 6 последующих поединков.

Вальтер Маццарри сумел добиться результата, но не хотел учить английский, чтобы налаживать отношения с командой и болельщиками, так что его уход не стал таким уж удивительным. Вряд ли кто-то на Викаридж Роуд взгрустнет по итальянцу, тем более, что на его место уже пришел столь шикарный вариант, как Марку Силва.

Кто порадовал: Трой Дини традиционно был хорош и это нашло свое отображение в цифрах – именно он стал лучшим снайпером команды.

Кто разочаровал: Вся линия атаки команды, за исключением Дини. Мауро Сарате, Стефано Окака, Мбайе Ньянг и Исаак Саксесс на четверых забили лишь 7 голов.

Что делать летом: Найти игрока, способного забить хотя бы 10 голов в Премьер-лиге, а также поработать над омоложением состава.

Бернли, 16-е место

Домашняя победа над Ливерпулем в начале сезона задала отличный ритм Бордовым на всю кампанию. Любое спасение от вылета – уже успех для Бернли. А тут команда гарантировала себе прописку в элите за 2 тура до финиша – невероятное достижение для маленького клуба, которому прочили последнее место.

Да, на выезде Бернли набрал лишь 7 очков (победа + 4 ничьих), но кого это волнует после окончания сезона?

Кто порадовал: Тома Хитона было очень непросто пробить на протяжении всего сезона – не зря же он является вратарем сборной Англии. Отдельной похвалы заслуживает и дуэт центральных оборонцев, Майкл Кин и Бен Ми, которые сделали все, чтобы Хитону приходилось трудиться поменьше. Вполне возможно, что как минимум первый из них пойдет на солидное повышение – СМИ писали об интересе к Майклу со стороны родного для него Ман Юнайтед. Красные Дьяволы уже купили Виктора Линделефа и теперь вряд ли им нужен Майкл, но можно не сомневаться, что по этому игроку еще будут достойные предложения.

Кто разочаровал: Патрик Бэмфорд был призван решить проблемы команды в атаке, но за полгода провел лишь 6 поединков (все – в основе, и ни одного – до финального свистка), после чего бесславно отбыл в Челси.

Что делать летом: Нужно поработать над усилением состава, в первую очередь обратив внимание на позиции форварда и атакующего полузащитника. Также следует поработать над запасными вариантами на случай ухода Майкла Кина.

Суонси, 15-е место

Летом в Суонси мало думали об усилении команды – все мысли тогдашних владельцев были заняты продажей клуба. Новые американские хозяева начали довольно противоречиво – уже в начале октября уволив Франческо Гвидолина. На место Гвидолина пришел неизвестный на тренерской стезе гражданин США Боб Брэдли и… и ожидаемо все закончилось провалом.

Брэдли продержался у руля Лебедей 11 матчей, после чего был отправлен восвояси. Хорошо, что у помощника Карло Анчелотти Пола Клемента было желание попробовать себя в роли главного тренера – он согласился променять Баварию на Суонси и оказался нужным для клуба человеком.

Кто порадовал: Гилфи Сигурдссон был системообразующим игроком команды. На счету исландца 9 голов и 13 ассистов в Премьер-лиге и бесчисленное количество организованных атак. Стоит отметить и Фернандо Льоренте, ведь 15 мячей за команду, которая сражается за выживание – невероятный результат.

Кто разочаровал: Борха Бастон – рекордный новичок в истории Суонси. Внимание, вопрос: сколько мячей забил экс-форвард Эйбара за новый клуб? Ответ: один. Лишь 4 раза этот испанец сыграл в Премьер-лиге в основе и еще 14 появлялся на замену. Немного не тот результат, который ожидали, когда платили за него 15 млн фунтов.

Что делать летом: Искать замену Гилфи Сигурдссону, который близок к уходу из Суонси, а также приобрести кого-то на подмену Фернандо Льоренте, если тот останется в клубе.

Кристал Пэлас, 14-е место

Сезон Кристал Пэлас можно разделить на 2 части. В первой Орлы мучились под руководством Алана Пардью и заслуженно барахтались в зоне вылета. Во второй же в клуб пришел Сэм Аллардайс. У опозорившегося экс-тренера сборной Англии не получалось сразу наладить результаты команды и на какой-то момент закралась мысль: "неужели в этот раз Биг Сэм не справится и вылетит из АПЛ?". Но нет, Аллардайс подобрал ключи к управлению командой, которая под конец сезона набрала крейсерский ход и обеспечила себе спасение.

Ближе к концу сезона Орлы были прекрасны, переиграв и Челси, и Ливерпуль, и Арсенал, а также четко указав Халлу, кто больше достоин места в элите в личном противостоянии. Увы, по окончанию кампании Сэм Аллардайс покинул клуб и объявил о завершении тренерской карьеры – а значит, в следующем сезоне место Орлов в элите может оказаться под сомнением.

Кто порадовал: Уилфрид Заха по делу был признан лучшим игроком Пэлас в нынешнем сезоне. Новоявленный ивуариец (Заха решил играть за Кот-д'Ивуар, хотя на юношеском уровне представлял Англию) раз за разом оставлял в дураках защиту соперников и принес команде немало пользы своими голами и ассистами. Доказал свою состоятельность в Премьер-лиге и Кристиан Бентеке – пусть у него и не получилось в Ливерпуле, но в командах уровня Кристал Пэлас он способен быть ведущим форвардом и забивать около 15 мячей за сезон.

Кто разочаровал: Ни Уэйн Хеннесси, ни Стив Манданда не сумели обеспечить надежность на последнем рубеже Орлов и вполне вероятно, что летом они оба покинут клуб.

Что делать летом: Продлить контракт с Заха, найти замену Мамаду Сахо, укрепить центр полузащиты и позицию голкипера, вне зависимости от того, останутся Хеннесси и/или Манданда в команде или нет.