Англия

Полузащитник Эвертона Росс Баркли все еще интересен Тоттенхэму.

Контракт Росса Баркли с Ирисками истекает по завершению сезона 2017/18. На протяжении второй половины нынешнего сезона руководство Эвертона пыталось продлить соглашение с одним из своих лидеров, но англичанин отказался продлевать контракт.

В услугах игрока заинтересован Тоттенхэм, однако Шпоры не готовы платить за футболиста требуемые Эвертоном 50 млн фунтов.

По информации Sky Sports, руководство лондонского клуба не намерено спешить с покупкой игрока сборной Англии и будет ожидать, что Эвертон ближе к закрытию трансферного окна снизит требуемую цену.

Кроме Тоттенхэма игрок интересен также их соседям по северному Лондону — Арсеналу

Баркли в прошедшем сезоне сыграл в 39 матчах и забил шесть мячей за Эвертон. Всего футболист, являющийся воспитанником ливерпульского клуба, с 2011 года принял участие в 175 матчах и 27 раз поражал ворота соперников.