Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед должен умерить свои финансовые аппетиты, чтобы найти новый клуб.

Капитан МЮ и сборной Англии может покинуть клуб, чтобы получать больше игровой практики.

Как сообщает Mirror, в услугах Руни заинтересованно множество клубов, среди которых и воспитавший игрока Эвертон, но мало кто может потянуть трансфер игрока.

Англичанин в МЮ получает 300 000 фунтов стерлингов в неделю.

По информации источника, несколько клубов были готовы платить Уэйну такую зарплату, если МЮ отпустит игрока бесплатно, однако руководство Красных Дьяволов не намерен разрывать контракт со своим капитаном и хочет получить за его переход денежную компенсацию.