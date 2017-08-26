Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович в своем стиле рассказал о том, каким образом были распределены игровые номера в команде.

Бельгийский бомбардир Ромелу Лукаку, приобретенный у Эвертона за 75 млн евро, получил в Манчестере 9 номер, под которым до окончания своего контракта выступал Златан Ибрагимович.

Когда же швед подписал с "красными дьяволами" новое соглашение, он взял себе "десятку", что, по его словам, было заранее запланировано ним же.

"Лукаку позвонил мне и спросил: "Бро, могу ли я взять себе 9 номер?"", — рассказал Ибрагимович в интервью ESPN.

"Я ответил: "Я не собираюсь ничего усложнять для тебя, я просто хочу, чтобы ты был счастлив и чувствовал себя как дома. Потому, я отдаю тебе 9 номер, однако я возьму себе 10". Так мы и поступили".

"Так что я никогда не уходил из МЮ, я просто улучшил свой игровой номер", — подытожил Златан.

Ранее главный тренер МЮ Жозе Моуриньо заявил, что не рассчитывает на Ибрагимовича в матчах группового этапа Лиги чемпионов.