Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку уверен, что может значительно прибавить.

Перешедший летом из Эвертона в Манчестер Ромелу Лукаку в первых десяти матчах за новую команду забил одиннадцать мячей во всех турнирах. Однако затем последовала шестиматчевая "засуха", которая вызвала волну критики. Бельгиец же уверен, что на нем еще слишком рано ставить точку.

"Мне кажется, что многие люди слишком торопятся, оценивая меня как уже написанную статью, — сказал Ромелу в интервью Sky Sports. – Мне всего 24, поэтому не спешите ставить точку. У меня еще годы на то, чтобы прогрессировать, годы, чтобы оставаться на вершине и уже потом годы заката".

В воскресенье, 5 ноября, в центральном матче одиннадцатого тура чемпионата Англии Челси — Манчестер Юнайтед Лукаку сможет огорчить свою бывшую команду.

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