Англия

Главным претендентом на пост главного тренера Вест Хэма является Дэвид Мойес.

В последнее время в Англии одной из самой обсуждаемой тем стало потенциальное увольнение Славена Билича с поста главного тренера Вест Хэма.

За 11 туров Биличу удалось лишь дважды привести свою команду к победе, а еще три игры завершались вничью. На данный момент "молотобойцы" занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, в случае увольнения Билича Вест Хэм возглавит экс-тренер Сандерленда Дэвид Мойес. Данное изменение может произойти в самое ближайшее время.

Отметим, что после поражения от Ливерпуля Славен Билич заявил, что не думает об уходе и верит в свои силы.