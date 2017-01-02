Франция

Нападающий английского Челси и сборной Бельгии Мичи Батшуайи попал в сферу интересов французского Лилля.

Напомним, что 23-летний форвард присоединился к Синим летом, заключив 5-летний контракт.

По информации французского издания La Voix du Nord, в услугах Батшуайи заинтересован Лилль, который хочет арендовать бельгийца до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что экс-нападающий французского Марселя практически не получает возможности проявить себя в матчах АПЛ. Хотя ранее наставник лондонцев Антонио Конте подчеркнул, что рассчитывает на Батшуайи и не намерен отпускать его в аренду.

В текущем розыгрыше АПЛ бельгиец отыграл за Челси 11 матчей (1 гол, 1 ассист), проведя на поле только 76 минут.