Франция

Форвард Реала Карим Бензема поделился мнением о сборной Франции.

Нападающий мадридского Реала уже 2,5 года не вызывается в сборную Франции из-за конфликта с главным тренером Дидье Дешамом.

"Конечно же я хочу вернуться в сборную Франции. Думаю, я являюсь претендентом на место сборной, но все же пропустил домашнее для нас Евро, несмотря на то, что провел сильный сезон за клуб.

Я не имею разногласий с Дешамом, но в то же время понимаю — пока он в команде, меня туда не вызовут. Перед Евро-2016 мне никто ничего не объяснил.

Несмотря на это, я продолжаю верить, что поеду на чемпионат мира 2018. Но думаю, что не стоит себя обманывать", – передает слова Бензема L’Equipe.

В нынешнем первенстве Испании Бензема в составе Реала отметился всего одним голом.