Италия

Вторник, 21.45, Турин, стадион Ювентус, арбитр — Паоло Валери.

Надежды Наполи побороться за скудетто фактически растаяли после поражения от Аталанты в минувшем туре первенства Серии А. Да и в Лиге чемпионов 1:3 в первом матче с Реалом в Мадриде тоже не сулит ничего хорошего. По большому счету, Кубок Италии остается единственным турниром, в котором партенопейцы могут надеяться на трофей. Но и здесь не все так просто: в шаге от финала неаполитанцев поджидает Ювентус.

В отличие от своего будущего соперника, дела у Старой Синьоры идут с точностью до наоборот: в Серии А железное первое место с преимуществом над Ромой в 7 очков и выездная победа над Порту в 1/8 Лиге чемпионов. Но в этом-то и кроется определенная опасность для подопечных Массимилиано Аллегри.

Сегодня в Турине Зебрам придется иметь дело с раненым зверем, которому уже нечего терять, в то время, как они сами где-то в подсознании могут держать мысль о том, что в случае чего уж итальянское чемпионство от них никуда не денется.

Несмотря на то, что Аллегри убеждает всех, что в данный момент он и его подопечные сконцентрированы на Кубке, намереваясь третий год кряду сделать золотой дубль, можно предположить, что тренер даст отдохнуть некоторым ключевым исполнителям, к примеру Буффону. Не зря же наставник Юве уже несколько раз обмолвился о том, насколько хорош Нето, который не имеет твердого места в "основе" лишь по причине наличия в команде легендарного голкипера Скуадры Адзурры.

Впрочем, в любой момент Аллегри может передумать, и лишь имеющие проблемы со здоровьем Маркизио, Стураро и Бенатья на поле точно не появятся.

В отличие от своего коллеги, Маурицио Сарри лишен возможности с легкостью варьировать составом и наверняка отдаст предпочтение лучшим из тех исполнителей, которые находятся в его распоряжении. Проблемой (в хорошем смысле этого слова) для наставника Наполи станет возвращение в строй после долгого отсутствия вылечившего травму Милика, ведь теперь тренеру предстоит решить: кому, поляку или Мертенсу, предоставить место в атаке.

Точно не сыграют в Турине находящиеся в лазарете Аллан и Тонелли, а вместе с ними и заработавший дисквалификацию на стадии 1/4 финала Хисай.

Несмотря на то, что обе команды любят и умеют атаковать, вряд ли стоит ожидать бесшабашной "рубки". Все-таки Наполи помнит, что у него в запасе есть еще ответный поединок на своем поле, а Ювентус понимает, что состязаться в открытом футболе с партенопейцами чревато неприятностями. Тем не менее, интенсивность игры обеих соперников ожидается очень высокая как с целью не давать передышки оппоненту, так и для того, чтобы в любой момент быть готовым использовать предоставившиеся моменты для взятия ворот.

Многое в развитии событий на Ювентусе будет зависеть от того, кто и как быстро откроет счет.

Интересные факты

- Обыграв в субботу Эмполи, Ювентус довел свою домашнюю победную серию до 30-ти поединков.

- Ювентус выиграл 5 из последних 6-ти встреч с Наполи во всех турнирах.

- Власти Турина объявили, что вход на трибуны Ювентуса для поклонников Наполи будет закрыт. Аналогичное решение приняли правители Неаполя — фанов Юве не пустят на Сан-Паоло.

Ориентировочные составы

Ювентус: Нето — Лихтштайнер, Бонуччи, Ругани, Сандро — Пьянич, Хедира — Куадрадо, Дибала, Манджукич — Игуаин.

Наполи: Рейна — Маджио, Кулибали, Альбиоль, Гулам — Зелиньськи, Диавара, Гамшик — Кальехон, Милик, Инсинье.

Травмированные: Маркизио, Стураро, Бенатья — Аллан, Тонелли.

Дисквалифицированный: Хисай.

Слова

Массимилиано Аллегри, тренер Ювентуса:

- Нам предстоит встретиться с соперником, который разъярен недавними поражениями. Наполи наверняка будет много атаковать, поэтому нашей первоочередной задачей станет не пропустить. При этом я бы очень хотел, чтобы мы забили. Это бы существенно облегчило нам выход в финал.

Маурицио Сарри, наставник Наполи:



- Идеальных команд не существует, и мы не исключение. Да, мы много забиваем, но и пропускаем немало. Чтобы добиться успеха, нужно быть очень собранными и не давать сопернику воспользоваться нашими слабостями.

Прогноз 1:0