Италия

Руководство Ромы хочет видеть наставником римлян Луиса Энрике.

Главный тренер Барселоны Луис Энрике заинтересовал руководство Ромы. Об этом сообщает Il Messaggero.

Тренер "сине-гранатовых" заявил на пресс-конференции после матча с хихонским Спортингом (6:1), что покинет каталонский клуб. Уход из Барселоны Энрике мотивировал тем, что нуждается в отдыхе.

Сообщается, что президент Ромы Джеймс Паллотта считает, что Луис Энрике был бы идеальным тренром-победителем для римлян.

Луис Энрике уже работал в Роме с 2011 по 2012 год, после чего стал главным тренером Сельты.