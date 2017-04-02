Италия

Нападающий Ромы Эдин Джеко отметился двумя голами в ворота Эмполи и довел счет забитым мячам в этом сезоне до 33-х.

Таким образом, босниец стал первым игроком в истории джаллоросси, который отметился 33 голами во всех турнирах в течение одного сезона.

Из этих 33 голов Джеко забил 23 мяча в Серии А, 8 в Лиге Европы и 2 в Кубке Италии.

Предыдущий рекорд в 32 гола делили три игрока: Франческо Тотти (2006/07), Родольфо Волк (1930/31) и Педро Манфредини (1960/61).