Италия

Главный тренер Милана Винченцо Монтелла — кандидат на пост тренера Ювентуса в случае ухода нынешнего наставника туринцев Массимилиано Аллегри.

СМИ то и дело сообщают о том, что Массимилиано Аллегри может покинуть Ювентус. У него якобы не лучшие отношения с игроками Старой Синьоры. Кроме того, на специалиста есть спрос среди других клубов – в его услугах якобы заинтересованы Арсенал, ПСЖ и даже Барселона.

Аллегри заявил, что вопрос со своим будущим будет решать после завершения сезона. Пресса уже называла четверть тренеров Серии А среди его возможных сменщиков — Лучано Спаллетти (тренер Ромы), Марко Джампаоло (Сампдория), Джанпьеро Гасперини (Аталанта), Маурицио Сарри (Наполи) и Паулу Соузу (Фиорентина).

Теперь же Corriere della Sera утверждает, что Старая Синьора рассмотрит вариант с приглашением Винченцо Монтеллы, который в текущем сезоне работает в Милане.

Под руководством Монтеллы Дьяволы некоторое время шли в зоне Лиги чемпионов, но сейчас занимают только 7-е место после 29 сыгранных поединков.