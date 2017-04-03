Италия

Полузащитник Ромы Даниэле Де Росси наверняка не сыграет в ближайшем матче своей команды.

Де Росси травмировал спину в товарищеском матче сборных Италии и Нидерландов (2:1).

Из-за этого повреждения опытный футболист пропустил недавний матч Ромы против Эмполи (2:0).

4 марта Рома в родных стенах сразится с Лацио в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии.

Как информирует Sky Sport Italy, Де Росси не успевает восстановиться к этой игре. Шансов, что он сможет попасть хотя бы в заявку, практически нет.

В текущем сезоне 33-летний итальянец провел за Волков 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 ассистов.