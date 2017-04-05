Италия

Руководство Милана гарантировало Винченцо Монтелле усиление состава в летнее трансферное окно.

Тренер Милана Винченцо Монтелла стал объектом интереса со стороны Ювентуса и Ромы, которые могут сменить своих наставников по окончании сезона.

Контракт Аллегри с Ювентусом рассчитан до 2018 года, но тренер может покинуть клуб и возглавить Арсенал. Будущее Лучано Спаллетти также пока остается неясным — наставник может быть уволен по итогам неудачного сезона.

Руководство Милана опасается потери своего тренера и готово удержать его, гарантировав усиление состава. Для этого Монтелле будет представлен трансферный бюджет в районе 150 миллионов евро.