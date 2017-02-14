Испания

Форвард Вильярреала Роберто Солдадо уже через некоторое время может вернуться в строй после полученной тяжелейшей травмы.

Напомним, что в начале августа минувшего года испанский нападающий Вильярреала Роберто Солдадо порвал крестообразные связки колена, а также повредил мениск.

Как информирует официальный сайт Желтой субмарины, медики клуба сегодня разрешили Солдадо возобновить занятия и приступить к тренировкам.

Точные сроки, когда Солдадо сможет вернуться на поле, пока остаются неизвестными.

В минувшем сезоне Солдадо был основным форвардом команды, сыграв за нее 44 матча во всех турнирах (8 голов и 15 ассистов).