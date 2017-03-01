Малага — Бетис 1:2
Голы: Форналс, 39 — Мартен, 48, Санабриа, 74

Малага: Камени — Торрес, Эрнандес, Демичелис, Карлос — Камачо, Родригес (Эн-Несири, 76) — Кеко (Хони, 57), Форналс, Кастро (Онтиверос, 66) — Шарлес

Бетис: Адан — Наварро (Сехудо, 80), Гонсалес, Песселья, Тоска, Мартинес — Брашанац, Пардо (Алегриа, 71), Мартен, Гутьеррес (Себальос, 46) — Санабриа

Предупреждения: Торрес, Хони, Карлос — Песселья, Брашанац, Гонсалес, Сехудо, Адан