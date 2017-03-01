Открыв счет в матче, Малага дважды пропустила во втором тайме и проиграла Бетису на своем поле.
twitter.com/LaLiga
01 марта 2017, 00:24
Малага — Бетис 1:2
Голы: Форналс, 39 — Мартен, 48, Санабриа, 74
Малага: Камени — Торрес, Эрнандес, Демичелис, Карлос — Камачо, Родригес (Эн-Несири, 76) — Кеко (Хони, 57), Форналс, Кастро (Онтиверос, 66) — Шарлес
Бетис: Адан — Наварро (Сехудо, 80), Гонсалес, Песселья, Тоска, Мартинес — Брашанац, Пардо (Алегриа, 71), Мартен, Гутьеррес (Себальос, 46) — Санабриа
Предупреждения: Торрес, Хони, Карлос — Песселья, Брашанац, Гонсалес, Сехудо, Адан