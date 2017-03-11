Украина

По итогам сегодняшних матчей окончательно сформировались группы второго этапа чемпионата Украины.

Только что завершились два матча чемпионата Украины. Олимпик обыграл Ворсклу (3:2), а Черноморец дома уступил Стали (0:1).

Сейчас отставание между Черноморцем, который располагается на 6-м месте, и Ворсклой, которая идет на 7-ой строчке таблицы, составляет 4 очка. Таким образом последний тур никак не повлияет на формирования групп второго этапа УПЛ.

Первая группа, в которой команды будут бороться за чемпионство, будет такой:

Шахтер, Динамо, Заря, Александрия, Олимпик, Черноморец.

Вторая группа, где команды будут биться за выживание, выглядит следующим образом:

Ворскла, Сталь, Зирка, Волынь, Днепр, Карпаты.