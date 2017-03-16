Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный состав команды перед отборочным матчем ЧМ-2018 против Хорватии.
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, ФОТО ОЛЕГ БАТРАК
16 марта 2017, 14:20
Андрей Шевченко объявил список из 35 кандидатов на поездку в Хорватию. Окончательный состав главный тренер сборной Украины огласит после матчей 22-го тура чемпионата Украины, которые состоятся 17 марта.
Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — Шахтер), Артур Рудько (Динамо), Алексей Шевченко (Заря), Денис Бойко (Малага, Испания).
Защитники: Артем Федецкий (Дармштадт, Германия), Николай Морозюк, Никита Бурда (оба — Динамо), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все — Шахтер), Николай Матвиенко (Карпаты).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — Шахтер), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все — Динамо), Руслан Ротань (Днепр), Иван Петряк (Заря), Александр Зинченко (ПСВ, Голландия), Евгений Коноплянка (Шальке. Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия).
Нападающие: Артем Беседин, Роман Яремчук (оба — Динамо), Андрей Борячук (Шахтер), Артем Кравец (Гранада. Испания), Роман Зозуля (Бетис, Испания), Евгений Селезнев (Карабюкспор, Турция).