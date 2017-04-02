Украина

Подопечные Реброва, проигрывая после первого тайма, смогли переломить ход встречи и добиться победы (1:4).

Сегодня подопечных Сергея Реброва ожидал выездной поединок против Александрии. Хозяева подходили к противостоянию с большим количеством кадровых потерь, но, несмотря на это, хозяева были настроены дать бой, ведь в случае победы они бы заняли четвертую строчку, обогнав Олимпик.

Для подопечных Шарана матч начался лучше не придумаешь — Огиря с дальней дистанции отправил мяч в девятку ворот. Гости пытались сразу же ответить, но проходы Ярмоленко по правому флангу не несли большой опасности. В середине тайма Александрия могла удвоить преимущество, но Вида подстраховал Рудько на линии ворот — неуверенно сыграл страж ворот гостей. У Динамо возникали полумоменты, но голами они не увенчались. На перерыв команды ушли при счете 1:0.

Киевляне с первых минут второго тайма забрали мяч под свой контроль. И уже на 53-ей минуте могли сравнять счет, но Антунеш на добивании с 5 метров не попал в створ ворот. На исходе часа игры Беседин заменил Яремчука, и уже через минуту зажег свою фамилию на табло, замкнув фланговый прострел Ярмоленко. Второго гола долго ждать не пришлось — Новак отбил мяч перед собой, а Гармаш рассудительно сыграл на добивании, показав Антунешу как это нужно делать.

Такое развитие событий пошатнуло настрой подопечных Шарана. Хозяева пытались сравнять счет, но Динамо выглядело мощнее в конце матча, что позволило им забить еще два гола. Сперва, Ярмоленко, получивший мяч от Гармаша, уложил на замахе двух соперников и отправил мяч в пустые ворота, а уже в добавленное время, все тот же капитан гостей уверенно исполнил удар с "точки", как итог — Динамо одерживает зрелищную победу, и продолжает надеяться, что Шахтер потеряет очки в оставшихся матчах.

Александрия – Динамо 1:4

Голы: Огиря, 2 — Беседин, 59, Гармаш, 66, Ярмоленко, 84, 90+3 (с пенальти)

Александрия: Новак — Старенький, Бондаренко, Гитченко, Шендрик — Банада, Огиря (Мягков, 75) — Пономар, Грицук, Полярус (Чантурашвили, 69) — Кулиш (Приемов, 44)

Динамо: Рудько — Пантич, Вида, Кадар, Антунеш — Шепелев, Сидорчук (Рыбалка, 68), Гармаш (Цыганков, 89) — Ярмоленко, Яремчук (Беседин, 58), Морозюк

Предупреждения: Шендрик, Огиря, Старенький, Чантурашвили — Беседин