Украина

Глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка стал автором идеи создания нового комитета ФФУ.

Федерация футбола Украины создас экспертный комитет, который будет оценивать игру команд в подозрительных матчах. Об этом сообщает итальянское издание Sport Economy.

Комитет должен начать свою работу уже в ближайшие дни, а координировать его работу будет Иван Шевченко — бывший заместитель прокурора Черкасской области.

В состав комитета войдут сразу четыре соотечественника Франческо Баранки. Среди них экс-защитник Ювентуса и сборной Италии, чемпион мира-1982 Клаудио Джентиле. Также туда войдут экс-форвард Интера и Наполи Бенито Карбоне, Чиро Анджелиллис (генеральный прокурор кассационного суда Рима) и Симоне Фарина.

Последний ранее выступал за клуб Губбио и отказался организовать договорной матч в Кубке Италии-2011/12 против Чезены. Благодаря его отказу удалось арестовать ряд лиц, замешанных в организации договорных матчей.