Следующий матч в рамках украинской Премьер-лиги львовяне проведут при пустых трибунах.
Фото ФК Карпаты
01 ноября 2017, 17:31
Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение наказать Карпаты одним домашним матчем без зрителей.
Помимо этого, львовский клуб будет вынужден заплатить штраф в размере 200 тысяч грн.
Причиной тому стало поведение болельщиков Карпат в поединке прошлого тура УПЛ против Черноморца и матче Кубка Украины с Прикарпатьем.
В обеих играх фанаты использовали запрещенные пиротехнические средства, а в кубковом матче еще и устроили потасовку прямо на поле.
Матч против Мариуполя состоится 18 ноября.