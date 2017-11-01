Украина

Следующий матч в рамках украинской Премьер-лиги львовяне проведут при пустых трибунах.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение наказать Карпаты одним домашним матчем без зрителей.

Помимо этого, львовский клуб будет вынужден заплатить штраф в размере 200 тысяч грн.

Причиной тому стало поведение болельщиков Карпат в поединке прошлого тура УПЛ против Черноморца и матче Кубка Украины с Прикарпатьем.

В обеих играх фанаты использовали запрещенные пиротехнические средства, а в кубковом матче еще и устроили потасовку прямо на поле.

Матч против Мариуполя состоится 18 ноября.