Англія

Тренер пояснив рішення особистою розмовою з воротарем.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері підтвердив, що голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес більше не є віцекапітаном команди. Раніше саме він отримував капітанську пов’язку, коли Джон Макгінн не був на полі, однак у недавньому матчі єврокубків цю роль виконував захисник Езрі Конса.

За словами Емері, рішення було ухвалене після розмови з самим Мартінесом.

"Перший капітан — Джон Макгінн. Раніше другим був Емі Мартінес, але після розмови з ним я вирішив зробити паузу. Тепер наступний — Езрі Конса, також у списку є Тайрон Мінгз і Оллі Воткінс", — пояснив наставник.

Неофіційно зміни в ієрархії капітанів пов’язують із літньою історією трансферу. Влітку Мартінес міг перейти до Манчестер Юнайтед і навіть спілкувався з Лісандро Мартінесом щодо переїзду, однак перехід зірвався на фінальній стадії. Після сезону воротар емоційно прощався з уболівальниками, що підживило чутки про відхід.

Ситуацію прокоментував батько футболіста Альберто Мартінес:

ЗМІ повідомляють, що Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу через вартість: Астон Вілла нібито вимагала близько 30 млн фунтів.