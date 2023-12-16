Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Ліверпуль — Манчестер Юнайтед, Getty Images
16 грудня 2023, 12:11
У неділю, 17 грудня, відбудеться матч 17 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Ліверпуль прийматиме Манчестер Юнайтед.
За версією букмекерів очевидним фаворитом є команда Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля дається коефіцієнт 1.36, тоді як успіх "Червоних дияволів" оцінений в 9.00.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник — 6.20.
Тож на що ставити?
Ми вважаємо, що Ліверпуль упевнено обіграє Манчестер Юнайтед, тому пропонуємо вам поставити на перемогу господарів із форою -1,5 з коефіцієнтом 1.88.
Також можна ризикнути й поставити на те, що це буде односторонній рух до перемоги – Обидві заб’ють (ні) – на цю подію пропонується коефіцієнт – 2.32.
Якщо ви поставите на гол Мохамеда Салаха, то зможете помножити свою ставку на 1.70.
Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед розпочнеться о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.