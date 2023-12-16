Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У неділю, 17 грудня, відбудеться матч 17 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Ліверпуль прийматиме Манчестер Юнайтед.

За версією букмекерів очевидним фаворитом є команда Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля дається коефіцієнт 1.36, тоді як успіх "Червоних дияволів" оцінений в 9.00.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник — 6.20.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Ліверпуль упевнено обіграє Манчестер Юнайтед, тому пропонуємо вам поставити на перемогу господарів із форою -1,5 з коефіцієнтом 1.88.

Також можна ризикнути й поставити на те, що це буде односторонній рух до перемоги – Обидві заб’ють (ні) – на цю подію пропонується коефіцієнт – 2.32.

Якщо ви поставите на гол Мохамеда Салаха, то зможете помножити свою ставку на 1.70.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед розпочнеться о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.