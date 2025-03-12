Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Атлетік прийматиме Рому (перша зустріч — 1:2).

Поєдинок відбудеться в четвер, 13 березня, на Естадіо де Сан Мамес в Іспанії. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ернесто Вальверде. Так, на перемогу Атлетіка можна поставити з коефіцієнтом 2.00, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

Прохід іспанців до наступної стадії оцінюється в 2.41, а італійців — в 1.61.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 2.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Артема Довбика.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.33.

Слідкуйте за поєдинком Атлетік — Рома на Football.ua.