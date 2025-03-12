Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Атлетік — Рома, Getty Images
12 березня 2025, 14:19
У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Атлетік прийматиме Рому (перша зустріч — 1:2).
Поєдинок відбудеться в четвер, 13 березня, на Естадіо де Сан Мамес в Іспанії. Початок — о 19:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ернесто Вальверде. Так, на перемогу Атлетіка можна поставити з коефіцієнтом 2.00, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4.35. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65.
Прохід іспанців до наступної стадії оцінюється в 2.41, а італійців — в 1.61.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.82.
Коефіцієнтом 2.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Артема Довбика.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.33.
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