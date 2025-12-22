Бразилия

Бразилець хоче розпочати новий етап у своєму житті.

Колишній футболіст Барселони та ПСЖ Дані Алвес веде перемовини щодо купівлі португальського клубу Сан-Жуан-де-Вер, який виступає у третьому за силою дивізіоні країни, повідомляє Globo.com.

За інформацією джерела, 42-річний бразилець не обмежується лише інвестиційною роллю. Алвес розглядає варіант відновлення ігрової кар’єри терміном до шести місяців, а також планує брати участь у спортивному та адміністративному управлінні клубом.

Нагадаємо, у березні цього року Дані Алвеса було виправдано у резонансній справі через нестачу доказів після 14 місяців перебування під вартою.