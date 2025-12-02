Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Бразилії наголосив, що колишні заслуги та зірковий статус не гарантують місця в заявці на майбутній Мундіаль.

Карло Анчелотті, виступив із жорстким месседжем для головних зірок команди — Неймара та Вінісіуса Жуніора.

Італійський фахівець чітко дав зрозуміти: щоб потрапити до складу на Чемпіонат світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці, гравці повинні перебувати в ідеальній фізичній формі.

В інтерв'ю Esporte Record Анчелотті підкреслив, що висока конкуренція в атакувальній лінії селесао не залишає місця для компромісів. Гравець має бути готовим на 100%.

"У нас є багато дуже хороших виконавців, я повинен обирати тих, хто перебуває на піку форми. Це стосується не лише Неймара, це може стосуватися і Вінісіуса, — заявив Анчелотті.

Тренер був максимально конкретним у своїй позиції щодо лідера мадридського Реала:

"Якщо Вінісіус буде готовий на 90%, я викличу іншого гравця, який готовий на 100%. Це команда з дуже високим рівнем конкуренції, особливо в атаці" — наголосив Карло.

Ситуація з Неймаром залишається ще складнішою. Після повернення до рідного Сантоса 33-річний форвард продовжує боротьбу з травмами. Анчелотті зазначив, що двері для легенди не зачинені, але час спливає.

"Неймар є у списку гравців, які можуть поїхати на Чемпіонат світу. Тепер у нього є шість місяців, щоб потрапити до фінальної заявки. Ми просто повинні спостерігати за ним та іншими гравцями, щоб не помилитися у фінальному виборі", — підсумував тренер.