Зірковий бразилець припускає, що 2026 рік може стати останнім у його професійній діяльності.

Екснападник Барселони та ПСЖ Неймар, який зараз виступає за бразильський Сантос, дав коментар щодо свого майбутнього у футболі.

"Поки не знаю, що мене чекає далі. Не виключаю, що в грудні можу повісити бутси на цвях. Я живу сьогоднішнім днем. 2026 рік буде вирішальним для мене, Сантоса та збірної Бразилії", — сказав Неймар.

Термін поточної трудової угоди між Неймаром та Сантосом закінчується наприкінці грудня поточного року. Трансферна вартість гравця оцінюється в десять мільйонів євро.

Додамо, що влітку 2026 року збірна Бразилії виступить на чемпіонаті світу.

