Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті визначився зі складом команди на найближчі товариські матчі у рамках підготовки до чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє Бразильська конфедерація футболу.

Бразильська національна команда проведе два контрольні поєдинки під час березневого міжнародного вікна: 26 березня Селесао зіграє проти Франції у Бостоні, а 31 березня зустрінеться з Хорватією в Орландо. Ці матчі стануть останніми для команди перед стартом чемпіонату світу 2026 року, який пройде у США, Мексиці та Канаді.

Однією з головних новин заявки стало повернення до складу 19-річного нападника Ендріка. Молодий форвард, який нині виступає за Ліон на правах оренди з Реала Мадрид, не грав за збірну майже рік. Востаннє він виходив на поле у березні 2025 року в матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Аргентини, що завершився поразкою бразильців з рахунком 1:4.

Після цього Ендрік пропустив тривалий період через травми, обмежену ігрову практику у Реалі Мадрид та спад форми. Ситуація змінилася після переходу до Ліона на правах оренди — у французькому клубі форвард швидко набрав форму і вже встиг відзначитися 11 результативними діями у 12 матчах.

Також до складу збірної Бразилії потрапили лідери атаки Вінісіус Жуніор та Рафінья, які мають стати ключовими фігурами команди Анчелотті під час підготовки до майбутнього мундіалю. Неймара у списку немає.