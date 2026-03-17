Ліга чемпіонів

Каспер Юльманн заявив, що його команда приїхала до Лондона за перемогою та виходом до чвертьфіналу.

Головний тренер Баєра Каспер Юльманн поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала. Після нічиєї 1:1 у першій зустрічі німецький клуб вирушив до Лондона з наміром здобути перемогу.

Наставник підкреслив, що його команда вже демонструвала високий рівень у нинішньому розіграші турніру, зокрема у виїзних матчах проти топ-суперників.

"Ми очікуємо особливу атмосферу на стадіоні і суперника, який напевно гратиме активно, атакувально і агресивно. Але ми повністю готові до такого розвитку подій. У цьому сезоні ми вже показували відмінні результати в Лізі чемпіонів, включаючи перемогу над Манчестер Сіті на його полі. Ми приїхали сюди, щоб виграти цей матч і пройти далі. Команда голодна до перемог, і ми віримо у свій успіх у Лондоні", — заявив Юльманн.

Матч між Арсеналом і Баєром визначить учасника чвертьфіналу Ліги чемпіонів.