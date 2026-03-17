Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 17 березня та розпочнеться о 22:00.
Манчестер Сіті — Реал Мадрид, Getty Images
17 березня 2026, 09:30
У вівторок увечері Манчестер прийматиме один із найгучніших матчів цієї стадії єврокубків. Манчестер Сіті спробує здійснити майже неможливе — відіграти гандикап у три м’ячі після поразки в Мадриді. Тиждень тому на Бернабеу все вирішив фантастичний виступ Федеріко Вальверде, який оформив хет-трик і приніс Реалу переконливу перемогу 3:0. Тепер команда Пепа Гвардіоли мусить атакувати з перших хвилин, якщо хоче продовжити боротьбу за трофей.
МАНЧЕСТЕР СІТІ — РЕАЛ МАДРИД
ВІВТОРОК, 17 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:3
Для Манчестер Сіті ситуація виглядає максимально складною. Поразка в першому матчі стала однією з найболючіших для клубу в плей-оф Ліги чемпіонів, а тактичні рішення Пепа Гвардіоли після гри активно обговорювалися у пресі в негативному ключі. Однак вдома "містяни" традиційно виглядають значно впевненіше — команда виграла сім із десяти останніх єврокубкових матчів проти іспанських суперників на своєму полі.
Разом із тим загальна форма англійського гранда викликає певні питання. У Прем’єр-лізі команда напередодні зіграла лише 1:1 з Вест Гемом, що значно ускладнило завдання в чемпіонській боротьбі з Арсеналом, а атака останнім часом працює дуже нестабільно. Ерлінг Голанд, який має фантастичну статистику у турнірі — 56 голів у 57 матчах, переживає не найрезультативніший відрізок. Проте саме від норвежця та креативу Бернарду Сілви чи Шеркі вболівальники чекають головної загрози воротам мадридців.
Реал Мадрид підходить до поїздки в Англію у значно комфортнішому психологічному стані. Команда Альваро Арбелоа після перемоги над Сіті ще й впевнено розгромила Ельче в чемпіонаті Іспанії — 4:1. Загалом мадридці виграли чотири з останніх п’яти матчів у всіх турнірах і виглядають надзвичайно впевнено перед вирішальною грою.
Історія також на боці "вершкових". Реал Мадрид виграв 13 із останніх 15 протистоянь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а коли команда здобувала перевагу у три м’ячі після першого матчу єврокубкового протистояння, вона жодного разу не вилітала. Важливу роль у матчі-відповіді знову можуть зіграти Федеріко Вальверде, який перебуває у блискучій формі, а також швидкісний Вінісіус Жуніор і креативний Браїм Діас.
Очікується дуже напружений і видовищний поєдинок. Манчестер Сіті змушений ризикувати та атакувати великими силами, тоді як Реал Мадрид може зробити ставку на досвід і небезпечні контратаки. Англійці спробують подарувати вболівальникам один із найяскравіших камбеків у сучасній історії турніру, але мадридський клуб має всі шанси втримати перевагу за сумою двох матчів.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.55, тоді як потенційний успіх Реала Мадрид оцінюється показником 5.33. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Діаш, Геї, Аїт-Нурі — Родрі, О’Райлі — Семеньйо, Бернарду Сілва, Шеркі — Голанд
РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Трент, Гюйсен, Рюдігер, Фран Гарсія — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Браїм Діас, Гюлер, Вінісіус Жуніор
Не зіграють: Гвардіол — Алаба, Беллінгем, Себальйос, Менді, Родріго
Під питанням: Еллейн, Льюїс, Савіньйо, Стоунз — Каррерас, Мілітао, Мбаппе, Рауль Асенсіо
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1