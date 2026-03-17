ВІВТОРОК, 17 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:3

Для Манчестер Сіті ситуація виглядає максимально складною. Поразка в першому матчі стала однією з найболючіших для клубу в плей-оф Ліги чемпіонів, а тактичні рішення Пепа Гвардіоли після гри активно обговорювалися у пресі в негативному ключі. Однак вдома "містяни" традиційно виглядають значно впевненіше — команда виграла сім із десяти останніх єврокубкових матчів проти іспанських суперників на своєму полі.

Разом із тим загальна форма англійського гранда викликає певні питання. У Прем’єр-лізі команда напередодні зіграла лише 1:1 з Вест Гемом, що значно ускладнило завдання в чемпіонській боротьбі з Арсеналом, а атака останнім часом працює дуже нестабільно. Ерлінг Голанд, який має фантастичну статистику у турнірі — 56 голів у 57 матчах, переживає не найрезультативніший відрізок. Проте саме від норвежця та креативу Бернарду Сілви чи Шеркі вболівальники чекають головної загрози воротам мадридців.

Реал Мадрид підходить до поїздки в Англію у значно комфортнішому психологічному стані. Команда Альваро Арбелоа після перемоги над Сіті ще й впевнено розгромила Ельче в чемпіонаті Іспанії — 4:1. Загалом мадридці виграли чотири з останніх п’яти матчів у всіх турнірах і виглядають надзвичайно впевнено перед вирішальною грою.

Історія також на боці "вершкових". Реал Мадрид виграв 13 із останніх 15 протистоянь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а коли команда здобувала перевагу у три м’ячі після першого матчу єврокубкового протистояння, вона жодного разу не вилітала. Важливу роль у матчі-відповіді знову можуть зіграти Федеріко Вальверде, який перебуває у блискучій формі, а також швидкісний Вінісіус Жуніор і креативний Браїм Діас.

Очікується дуже напружений і видовищний поєдинок. Манчестер Сіті змушений ризикувати та атакувати великими силами, тоді як Реал Мадрид може зробити ставку на досвід і небезпечні контратаки. Англійці спробують подарувати вболівальникам один із найяскравіших камбеків у сучасній історії турніру, але мадридський клуб має всі шанси втримати перевагу за сумою двох матчів.