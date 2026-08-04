Іспанія

Португальський півзахисник зізнався, що не вагався після пропозиції мадридського клубу та назвав перше тренування особливим.

Новачок Реала Бернарду Сілва прокоментував початок своєї кар'єри в мадридському клубі та пояснив, чому вирішив продовжити виступи саме у складі "вершкових".

Португалець зазначив, що вже встиг відчути атмосферу нової команди та швидко адаптувався до роботи з партнерами.

"Про цей клуб навіть не потрібно говорити, адже вся його історія говорить сама за себе. Перше тренування було важким, але я дуже радий познайомитися з новими партнерами по команді. Багатьох із них я вже добре знаю, адже неодноразово грав проти них. Тут усі працюють із дуже високою інтенсивністю, вже відчуваю себе як удома".

Окремо Сілва висловився про головного тренера Реала Жозе Моурінью, під керівництвом якого працюватиме вперше.

"Жозе Моурінью? Ми кілька разів були суперниками, а тепер ми опинилися в одній команді. Це тренер, який дуже багато означає для португальського футболу. З дитинства ми уважно стежили за його командами, і він завжди прославляв Португалію на найвищому рівні. Я радий отримати можливість працювати під його керівництвом і вчитися в нього".

Півзахисник також зізнався, що після пропозиції мадридського клубу довго не роздумував.

"Коли з'явився варіант із Реалом, неможливо було сказати "ні". Я не роздумував двічі. Після стількох матчів проти «вершкових» чудово розумієш, наскільки особливим є цей клуб, наскільки величним є Сантьяго Бернабеу".

На рішення футболіста вплинуло й те, що він буде ближче до своєї родини.

"Те, що тепер я буду ближче до своєї родини, поруч із Португалією та у країні зі схожою культурою, також є важливим. Але можливість втілити мрію та грати за найкращий клуб в історії футболу – це справжній привілей", — сказав Сілва.

31-річний Бернарду Сілва приєднався до Реала цього літа на правах вільного агента після завершення контракту з Манчестер Сіті. Його угода з мадридським клубом розрахована до літа 2028 року.