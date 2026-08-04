Іспанія

Королівський клуб поновив перемовини з гравцем, контракт якого спливає влітку 2027 року.

Як повідомляють джерела ESPN, мадридський Реал зробив Вінісіусу Жуніору покращену пропозицію щодо нового контракту після завершення чемпіонату світу. Це ознаменувало відновлення переговорів, які перебували на паузі майже рік.

Майбутнє 26-річного бразильського півзахисника останніми тижнями стало предметом активних спекуляцій. Його чинна угода з мадридським клубом діє до червня 2027 року, і зараз гравець вступає в останній рік свого контракту. Ситуацію підігріває і предметний інтерес до Вінісіуса з боку чинного чемпіона англійської Прем'єр-ліги — лондонського Арсенала.

За інформацією джерел, нова пропозиція Реала складає близько 22 мільйонів євро (25 мільйонів доларів США) на рік. Це більше, ніж клуб був готовий запропонувати в ході переговорів протягом останніх двох сезонів. Термін дії запропонованого продовження наразі не розкривається. Проте різниця між пропозицією мадридців та вимогами самого Вінісіуса (які складають близько 30 мільйонів євро) залишається значною.

На сьогодні гравець заробляє близько 17,5 мільйонів євро на рік. Якщо сторони не дійдуть згоди щодо продовження співпраці, вже в січні бразилець отримає право підписати попередній контракт з іншим клубом, а наприкінці наступного сезону зможе покинути Бернабеу у статусі вільного агента.

Оточення гравця та його агенти переконані, що у 26 років ця угода стане визначальною в кар'єрі Вінісіуса. Вони вважають, що мадридський клуб має належним чином визнати внесок зірки в успіхи команди з моменту його приєднання у 2018 році, зокрема його два вирішальні голи у фіналах Ліги чемпіонів.

Водночас минулого тижня ESPN повідомляв, що Реал може розглянути можливість відходу гравця вже цього літа, якщо домовленості щодо нового контракту так і не буде досягнуто. Поки переговори тривають у кабінетах, сам Вінісіус у понеділок повернувся з відпустки після чемпіонату світу.

Бразилець успішно пройшов медичне обстеження та вже розпочав тренування разом із товаришами по команді під керівництвом нового тренера мадридців Жозе Моурінью.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Вінісіус відхилив варіант з Арсеналом і хоче продовжити кар’єру в Реалі.