Італія

Італійський клуб вже зробив пропозицію та веде переговори щодо зарплати, випереджаючи конкурентів у боротьбі за гравця.

За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, Франко Мастантуоно готується покинути мадридський Реал. Головним претендентом на аргентинського таланту наразі є італійська Фіорентина, яка стає все ближчою до завершення цієї угоди.

Повідомляється, що керівництво фіалок вже надіслало мадридцям пропозицію щодо трансферу Франко. На даний момент між сторонами тривають активні переговори, головною темою яких є узгодження умов.

Італійський клуб випромінює впевненість у тому, що зможе виграти боротьбу за Мастантуоно, попри серйозний інтерес до нього з боку низки інших команд, які також бажали бачити аргентинця у своєму складі. Варто також відзначити, що раніше мадридський Реал відхилив пропозицію аргентинського Рівер Плейта який намагався взяти гравця в оренду.

Нагадаємо, 18-річний вундеркінд приєднався до королівського клубу торік з Рівер Плейт за 45 млн євро. У сезоні 2025/26 нападник зіграв 35 матчів у всіх турнірах та забив два мʼячі. Контракт з вершковими розрахований до літа 2031 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 40 млн євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фіорентина орендувала захисника Ювентуса Маріу.