Керманич парижан прокоментував вихід своєї команди до півфіналу найпрестижнішого єврокубка та нагадав скептикам про статус чинного чемпіона.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думками про шанси команди на захист титулу в Лізі чемпіонів. У вівторок парижани на виїзді впевнено обіграли Ліверпуль (2:0) завдяки дублю Усмана Дембеле. Французький гранд вийшов до півфіналу із загальним рахунком 4:0 за сумою двох зустрічей.

"Минулого року всі думали, що ми не зможемо виграти Лігу чемпіонів, тому що у нас занадто молода команда.

Тепер усі знають, що ми — чемпіони, але нам потрібно продовжувати рости. Такою є наша мета", — наводить слова Енріке офіційний сайт УЄФА.

У півфіналі на ПСЖ чекає протистояння з переможцем пари Баварія — Реал Мадрид. У першій грі мюнхенці здобули перемогу в Мадриді з рахунком 2:1. Для підопічних Луїса Енріке цей успіх став черговим доказом стабільності проєкту, який у сезоні-2025/26 прагне вдруге поспіль підняти над головою "вухастий" кубок.