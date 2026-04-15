Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мюнхенська Баварія та мадридський Реал.

Мюнхенська Баварія та мадридський Реал зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені.

Венсан Компані, після перемоги в першій грі (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Альваро Арбелоа, у свою чергу, використав із перших хвилин Мілітао та Менді в обороні, тоді як Беллінгем гратиме в центрі поля, а Гюлер розташується в атаці.

Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі, Л. Діас — Кейн.

Запасні: Урбіг, Кім, Горецка, Мусіала, Джексон, Девіс, Іто, Геррейру, Османі.

Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Мілітао, Рюдігер, Менді — Беллінгем, Вальверде, Гюлер — Б. Діас, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Ф. Гонсалес, Наварро, Карвахаль, Алаба, Камавінга, Г. Гарсія, Каррерас, Себальйос, Ф. Гарсія, Гюйсен, Мастантуоно, Пітарч.

Гра Реал Мадрид — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом.