Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 15 квітня та розпочнеться о 22:00.
Баварія — Реал Мадрид, Getty Images
15 квітня 2026, 08:00
У центрі футбольної Європи — черговий акт великого протистояння між Баварією та Реалом Мадрид. Другий матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів обіцяє стати справжнім випробуванням нервів, адже після перемоги мюнхенців на Бернабеу інтрига жива як ніколи. Усе вирішиться на Альянц Арені — стадіоні, де господарі цього сезону майже не знають поразок.
БАВАРІЯ — РЕАЛ МАДРИД
СЕРЕДА, 15 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:1
Баварія під керівництвом Венсана Компані підходить до єврокубкової гри у фантастичній формі. Перемога 2:1 у Мадриді стала не лише стратегічною перевагою, а й психологічним проривом — баварці перервали дев’ятиматчеву безвиграшну серію проти мадридців. У чемпіонаті Німеччини команда впевнено лідирує, а розгром Санкт-Паулі (5:0) лише підтвердив її атакувальну міць та домінацію на внутрішній арені.
Особливо варто відзначити атакувальну зв’язку Гаррі Кейна, Майкла Олісе та Луїса Діаса, які вже створили купу голів у цьому розіграші ЛЧ. Альянц Арена взагалі виглядає справжнім жахом для будь-яких гостей: п’ять перемог у п’яти домашніх матчах турніру, середня результативність понад три голи за гру — аргументи більш ніж вагомі. До того ж, історично Баварія майже безпомилково проходить далі, якщо виграє перший матч на виїзді.
Втім, списувати Реал Мадрид у боротьбі за "вухастий" трофей — це завжди ризик. Команда Альваро Арбелоа переживає непростий період: осічки в Ла Лізі, втрата очок проти Жирони та відставання від Барселони серйозно вдарили по чемпіонських амбіціях "вершкових" в Іспанії. Але Ліга чемпіонів — це територія, де мадридці вміють перевтілюватися та робити такі речі, що суперечать логіці.
Навіть попри поразку вдома, Реал має свої козирі. Команда виграла дев’ять останніх двоматчевих дуелей проти німецьких клубів і не програє на Альянц Арені вже чотири матчі поспіль. До того ж, Кіліан Мбаппе, який забив у першій грі, проводить неймовірний сезон і є найкращим бомбардиром турніру. Саме на нього та Вінісіуса Жуніора ляже головний тягар необхідного камбеку.
Очікується, що матч пройде на високих швидкостях із великою кількістю моментів. Баварія намагатиметься контролювати гру та використати простір, тоді як Реал буде змушений ризикувати, відкриватися, шукати свої шанси в атаці та сподіватися на сейви Андрія Луніна. Це класичне протистояння стилів і характерів, але чи відпустять нинішні мюнхенці "своє"?
На перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.55, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 4.75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.33.
Ми вважаємо, що "вершкові" не складуть зброю без бою. "Обидві команди заб'ють — Так" виглядає більш-менш безпечним сценарієм. Прохід Баварії — більш безпечний варіант, а серед ризикованіших ставок — гол Майкла Олісе.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БАВАРІЯ : Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі, Луїс Діас — Кейн
Не зіграють: Карл, Ульрайх
РЕАЛ МАДРИД : Лунін — Трент, Рюдігер, Мілітао, Фран Гарсія — Вальверде, Камавінга, Беллінгем —Гюлер, Мбаппе, Вінісіус Жуніор
Не зіграють: Куртуа, Родріго, Чуамені
прогноз 3:1
РЕКЛАМА
betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.
betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.
