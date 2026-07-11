Курт Зума, Getty Images
11 липня 2026, 10:54
Французьский захисник Курт Зума стане гравцем Палм Сіті. За інформацією Фабріціо Романо, угода між усіма сторонами вже повністю завершена, а досвідчений французький захисник розпочне новий етап кар’єри в чемпіонаті ОАЕ.
31-річний Зума має багатий досвід виступів на найвищому рівні. Протягом кар’єри він виступав за Сент-Етьєн, Челсі, Сток Сіті, Евертон, Вест Гем, а також виступав за збірну Франції.
За минулий сезон гравець провів
3 поєдинки за руминський ЧФР Клуж. Наразі вартість футболіста оцінюється в майже 3 млн євро.