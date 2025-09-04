Інше

Чергова екзотична пригода за футболіста.

Французький центральний захисник Курту Зума в своїй професійній кар’єрі встиг пограти на рівні англійської Прем’єр-ліги за лондонський Челсі та Вест Гем, а також за Евертон та Сток Сіті.

Саме на контракті з "молотобійцям" та супровідної оренди до аравійського Аль-Оруба на минулий сезон для футболіста й минули останні чотири роки.

Однак цього літа 30-річний виконавець опинився на ринку вільних агентів і тривалий час намагався знайти собі місце роботи в провідних чемпіонатах Європи, але так і не зміг домовитись.

Натомість румунський Клуж виявився більш зговірливим та узгодив із футболістом контракт до 2027 року та трансфер у якості вільного агента.

Зума в минулому сезоні провів 20 матчів та забив один гол.