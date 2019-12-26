Football.ua анонсирует матч 19-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Брайтоном.
Тоттенхэм - Брайтон, Getty Images
26 декабря 2019, 08:10
"Шпорам" необходимо реабилитироваться за домашнее поражение в поединке против Челси туром ранее.
Тоттенхэм – Брайтон
26 декабря, 14:30, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи – Грэм Скотт
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
В прошлом туре Тоттенхэм принимал на своем поле Челси, не сумев добыть очков в турнирную таблицу. В случае победы "шпоры" могли войти в ТОП-4, однако поражение откинуло их сразу на шесть очков от идущего четвертым Челси.
Поединок против Брайтона – отличная возможность для реабилитации, но и ожидать легкой прогулки не стоит – подопечные Грэма Поттера способны на сюрпризы. Например, обыграть Арсенал на выезде, хотя "канониров" серьезным оппонентом сейчас назвать сложно.
Возможно, Брайтон отдаст приоритет матчу против Борнмута 28 декабря и будет беречь силы – куда проще одолеть соперника, который проиграл 6 из последних 7 своих встреч в Премьер-лиге.
В первом круге команды встречались между собой, и убедительную победу добыл Брайтон (3:0).
Ориентировочные составы:
Тоттенхэм: Гаццанига – Орье, Альдервейрельд, Санчес, Роуз – Уинкс, Дайер – Моура, Алли, Сессеньон – Кейн
Брайтон: Райан – Монтойя, Вебстер, Данк, Берн – Муй, Стивенс, Преппер – Грос – Коннолли, Мопе
Не сыграют: Льорис, Ламела, Дэвис, Сон Хын Мин – Искьердо, Марч
Под вопросом: … — …
Интересные факты:
Тоттенхэм выиграл последние четыре домашние встречи против Брайтона во всех турнирах.
"Шпоры" не пропускают от Брайтона в трех последних домашних играх во всех соревнованиях.
прогноз 2:0