Англия

Football.ua анонсирует матч 19-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Брайтоном.

"Шпорам" необходимо реабилитироваться за домашнее поражение в поединке против Челси туром ранее.

Тоттенхэм – Брайтон

26 декабря, 14:30, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи – Грэм Скотт

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

В прошлом туре Тоттенхэм принимал на своем поле Челси, не сумев добыть очков в турнирную таблицу. В случае победы "шпоры" могли войти в ТОП-4, однако поражение откинуло их сразу на шесть очков от идущего четвертым Челси.

Поединок против Брайтона – отличная возможность для реабилитации, но и ожидать легкой прогулки не стоит – подопечные Грэма Поттера способны на сюрпризы. Например, обыграть Арсенал на выезде, хотя "канониров" серьезным оппонентом сейчас назвать сложно.

Возможно, Брайтон отдаст приоритет матчу против Борнмута 28 декабря и будет беречь силы – куда проще одолеть соперника, который проиграл 6 из последних 7 своих встреч в Премьер-лиге.

В первом круге команды встречались между собой, и убедительную победу добыл Брайтон (3:0).

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Гаццанига – Орье, Альдервейрельд, Санчес, Роуз – Уинкс, Дайер – Моура, Алли, Сессеньон – Кейн

Брайтон: Райан – Монтойя, Вебстер, Данк, Берн – Муй, Стивенс, Преппер – Грос – Коннолли, Мопе

Не сыграют: Льорис, Ламела, Дэвис, Сон Хын Мин – Искьердо, Марч

Под вопросом: … — …

Интересные факты:

Тоттенхэм выиграл последние четыре домашние встречи против Брайтона во всех турнирах.

"Шпоры" не пропускают от Брайтона в трех последних домашних играх во всех соревнованиях.