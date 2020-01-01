Англия

Football.ua анонсирует матч 21-го тура АПЛ между Саутгемптоном и Тоттенхэмом.

Подопечных Жозе Моуриньо ожидает сложный выезд на стадион Сент-Мэри.

Саутгемптон – Тоттенхэм

1 января, 17:00, стадион Сент-Мэрис, Саутгемптон. Арбитр встречи – Майк Дин

Какое-то время Саутгемптон шел в зоне вылета, однако подопечные Ральфа Хазенхюттля отчаянно не хотят покидать Премьер-лигу и начали постепенно приходит в себя. "Святые" на Boxing Day сумели обыграть прямого конкурента в борьбе за выживание – Астон Виллу, претендента на ТОП-4 – Челси на Стэмфорд Бридж и сыграть вничью с Кристал Пэлас.

Что касается Тоттенхэма, то в прошлом туре "шпоры" допустили осечку и не сумели обыграть Норвич. При этом, подопечные Жозе Моуриньо могли и проиграть, если бы гол Теему Пукки засчитали. Напомним, что финн находился в минимальном офсайде.

В первом круге команды встречались между собой и победу добыл Тоттенхэм – 2:1.

По версии букмекеров, Тоттенхэм – фаворит встречи. Победа "шпор" оценивается коэффициентом 2,11, ничья – 3,70, а победа "святых" – 3,45.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Валери, Лонг – Льорис, Дэвис, Роуз, Сон Хын Мин

Под вопросом: ... — ...

Интересные факты:

Тоттенхэм пропускает как минимум два гола в 8 из последних 10 гостевых встреч в Премьер-лиге.

"Шпоры" выиграли 11 из 15 своих матчей в АПЛ против "святых" с тех пор, как Саутгемптон вернулся в Премьер-лигу в 2012 году.

Харри Кейн забивает на протяжении шести матчей подряд в ворота Саутгемптона.

"Святые" заработали семь очков в последних четырех домашних матчах – больше, чем в предыдущих десяти играх на Сент-Мэри.