В рамках 21-го тура АПЛ Вест Хэм на своем поле принимал Борнмут. В дебютном матче Дэвида Мойеса на посту главного тренера "молотобойцы" разгромили "вишней" – 4:0.

В этом поединке дубль на свой счет записал Марк Нобл. Таким образом, 32-летний футболист отличается забитыми голами в Премьер-лиге на протяжении 14 лет как минимум по одному голу.

