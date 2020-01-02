Полузащитник Вест Хэма Марк Нобл в очередной раз отличился голом за свою команду.
Марк Нобл, Getty Images
02 января 2020, 00:00
В рамках 21-го тура АПЛ Вест Хэм на своем поле принимал Борнмут. В дебютном матче Дэвида Мойеса на посту главного тренера "молотобойцы" разгромили "вишней" – 4:0.
В этом поединке дубль на свой счет записал Марк Нобл. Таким образом, 32-летний футболист отличается забитыми голами в Премьер-лиге на протяжении 14 лет как минимум по одному голу.
Среди действующих исполнителей лишь Эшли Янг (Манчестер Юнайтед) может повторить достижение Нобла.
В текущем сезоне на счету Нобла 17 матчей в АПЛ: он забил три гола и отличился одним ассистом.
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