Англия

"Горожане" терпят второе поражение подряд.

Все ли идет по плану у Гвардиолы?, Getty Images

Все ли идет по плану у Гвардиолы?, Getty Images

В Лондоне завершился центральный поединок 25-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Манчестер Сити. Хозяева поля сумели обыграть "горожан" со счетом 2:0. Оба гола в матче были забиты после удаления Александра Зинченко.

Сити потерпел уже второе поражение кряду. В предыдущем матче "горожане" уступили дома МЮ (0:1), но сумели выйти в финал Кубка лиги.

Стоит отметить, что Манчестер Сити впервые при Гвардиоле оставляет ворота соперников сухими в двух матчах кряду.

Всего испанец провел у руля Ман Сити 213 поединков, в которых команда забила 556 голов и о пропустила 196.

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