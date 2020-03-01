Англия

Football.ua анонсирует матч 28-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Вулверхэмптоном.

Коллектив Жозе Моуриньо на своем поле примет подопечных Нуну Эшпириту Санту.

Тоттенхэм – Вулверхэмптон

1 марта, 16:00, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл

Тоттенхэму ответный матч Лиги чемпионов против РБ Лейпцига только предстоит провести, в то время как Вулверхэмптон в четверг отправился на выезд в Испанию к Эспаньолу. Подопечные Нуну Эшпириту Санту хоть и проиграли, но добились нужного исхода – клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом, "шпоры" могут воспользоваться тем, что больше отдыхали и дольше готовились к предстоящей игре.

Жозе Моуриньо по-прежнему находится в легком шоке: Харри Кейн травмирован, аналогичное и с Сон Хын Мином. Португальский специалист каждый раз об этом говорит на пресс-конференциях. С одной стороны его можно понять, с другой – он, что ли, первый тренер в мире, который остался без двух игроков стартового состава?

Напомним, что матч первого круга завершился победой Тоттенхэма – 2:1.

По версии букмекеров, Тоттенхэм – фаворит встречи: победа "шпор" оценивается коэффициентом 2,50, ничья – 3,20, а победа "волков" – 3,10.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Сон Хын Мин, Кейн, Сиссоко, Фойт – Хонни

Под вопросом: Сессеньон — …

Интересные факты:

В последних трех матчах в АПЛ Вулверхэмптон не пропускал.

На счету Рауля Хименеса 12 голов в 27 матчах АПЛ в текущем сезоне: на один меньше, чем в предыдущих 38 играх прошлого сезона.

Начиная с того момента, как Вулверхэмптон пополнил состав Премьер-лиги из Чемпионшипа, "волки" в восьми играх в Лондоне не проигрывали: 3 победы и 5 ничьих.