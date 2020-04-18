Англия

Вашему вниманию очередная нарезка из чемпионата Англии.

На данный момент Премьер-лига находится на паузе из-за угрозы коронавируса, официальный Youtube-канал АПЛ предлагает вспомнить голы, забитые после контратак.

В нарезку вошли мячи Мохамеда Салаха, Серхио Агуэро, Антони Мартиаля и других.

Видео:

Ранее Youtube-канал АПЛ публиковал нарезку "скиллов" футболистов.

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