Вашему вниманию очередная нарезка из чемпионата Англии.
МОХАМЕД САЛАХ, GETTY IMAGES
18 апреля 2020, 18:59
На данный момент Премьер-лига находится на паузе из-за угрозы коронавируса, официальный Youtube-канал АПЛ предлагает вспомнить голы, забитые после контратак.
В нарезку вошли мячи Мохамеда Салаха, Серхио Агуэро, Антони Мартиаля и других.
Видео:
Ранее Youtube-канал АПЛ публиковал нарезку "скиллов" футболистов.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.