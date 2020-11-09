Англия

Наставник английского Ливерпуля дал эмоциональное интервью после центрального поединка восьмого тура АПЛ (1:1).

В расписании восьмого тура английской Премьер-лиги находился один из наиболее долгожданных поединков последних сезонов данного состязания. Действующий чемпион страны, Ливерпуль, сумел покинуть пределы Этихад Стэдиум с одним добытым баллом в игре против Манчестер Сити, у которого и отобрал титул в прошлом сезоне (1:1).

Немецкий наставник "красных" Юрген Клопп на послематчевой пресс-конференции вновь посетовал на тяжелый календарь для всех футболистов АПЛ, заявив, что "чемпионат Европы пройдет без ряда звездных исполнителей, если в ближайшее время не будет разгружен календарь команд".

Заявить о подобном тренера подтолкнуло мышечное повреждение английского защитника Трента Александра-Арнольда, который был заменен на 63-й минуте на Джеймса Милнера, и теперь пропустил предстоящие международные матчи своей национальной сборной.

"Трент будет отсутствовать в тех ближайших играх сборной Англии. О том, какая у него травма, мы не знаем, но он не может играть, и он не первый и не последний, кого упустит Гарет Саутгейт. Александер-Арнольд пройдет медицинское исследование, тогда посмотрим на его сроки возвращения".

В своем интервью Клопп также выразил поддержку возмущениям Хосепа Гвардиолы относительно плотности календаря и количества замен в АПЛ.

Относительно самого противостояния на Эттихаде, главного тренера Ливерпуля больше всего интересовал назначенный в ворота его команды пенальти в конце первого тайма за игру рукой Джо Гомеса: "Игра рукой, офсайд, все эти вещи — я не знаю, почему нас спрашивают, а не авторов правил, которые могут что-то изменить. Они кажутся единственными людьми, которые считают, что то, что они разработали — абсолютно верно. Я не могу дождаться, когда в первый раз игрок забьет гол подмышкой".

На ноябрьскую паузу на матчи сборных Ливерпуль ушел в качестве третьей команды в турнирной таблице АПЛ, успев за восемь игр набрать 17 очков. Вернется к делам на внутренней арене команда Клоппа с домашней игры против Лестера, которая запланирована на 21 ноября.